Верещук готова поручитися за командувача Повітряних сил Дроздова

“Не беру на себе роль слідчого, адвоката, прокурора або судді. Не буду давати юридичних оцінок. Але закликаю всіх ставитися з розумінням і повагою до бойового льотчика та старшого офіцера Збройних сил України.

Зі свого боку, незалежно від юридичних оцінок, висловлюю свою підтримку Сергію Семеновичу та, за потреби, готова виступити особистим поручителем при обранні запобіжного заходу. Підозра ще не означає вину. Попереду слідство та суд. Сподіваємось на закон та справедливість”, — наголосила нардеп.

Нагадаємо, у справі з розслідуванням падіння літака АН-26Ш під Чугуєвом 25 вересня повідомлено про підозру командувачу повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, командиру та керівнику польотів військової частини А4104.