"Велика росія виявилася фейком. Попереду - крах": у Зеленського розповіли про міфи російської пропаганди

Цитата



"Чимало російських фейків про їх успіхи на фронті, на Донецькому напрямку, завершуються скаргами на командування через великі втрати. російська пропаганда дуже довго конструювала міф про непереможну армію, яка виявилася не здатною перемогти українські сили оборони на полі бою, і почала через свою слабкість воювати з цивільними. Часткова мобілізація лише продемонструвала агонію. Закидування фронту непідготовленим "гарматним м‘ясом" в надії зупинити наші сили - це нова реальність. Але зупинити українців неможливо", - написав Єрмак в Telegram.

За його словами, західні санкції поглиблюють технологічну відсталість російського ВПК. У рф змушені шукати ракети та боєприпаси у країнах третього світу, додав він.

"Велика росія" виявилася таким же фейком, як і все, що видумувала їх пропаганда. Попереду - крах. І відповідальність терористів. Наша армія рухається вперед, міжнародна коаліція міцна, бо тільки силою можна зупинити ворога", - відкреслив він.

Доповнення

Іран готується відправити приблизно 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малого радіусу дії “земля-земля” і більше ударних безпілотників, до росії для використання у війні проти України.

Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдуллахіян вперше визнав, що його країна поставила росії дрони, але наполягав на тому, що передача відбулася до війни рф проти України, під час якої дрони іранського походження бомбардували Київ.