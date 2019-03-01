Вчені відновили голос Рембрандта

КИЇВ. 1 березня. УНН. Експерти продемонстрували, як міг би звучати голос Рембрандта (1606-1669), найяскравішого представника золотого століття голландського живопису. Для цього вчені проаналізували будову тіла художника, взявши за основу його автопортрети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.