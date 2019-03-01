Вчені відновили голос Рембрандта
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Експерти продемонстрували, як міг би звучати голос Рембрандта (1606-1669), найяскравішого представника золотого століття голландського живопису. Для цього вчені проаналізували будову тіла художника, взявши за основу його автопортрети. Про це повідомляє УНН з посиланням на Еuronews.
Нові технології дозволяють скласти портрет людини на підставі звучання його голосу. Ця техніка дозволяє зробити і зворотне. Вивчивши автопортрети художника, експерти відновили його голос виходячи з форми голови і передбачуваного обсягу легень.
Крім того, вчені вивчили особливості голландської мови XVII століття, тому в опублікованому фрагменті в мові художника використовуються слова, характерні для його епохи.
У цьому відео голос Рембрандта звучить починаючи з 5:17.
За словами експерта з творчості Рембрандта Джонатана Біккера, голос на запису звучить "трохи нерозумно і недружньо".
Реконструкція голосу художника була виконана на замовлення нідерландського банку ING, головного спонсора художнього музею "Рейксмузеум" в Амстердамі. Акція приурочена до 350-річчя від дня смерті майстра.
Нагадаємо, етюд Рембрандта з відбитками пальців художника продали на аукціоні за більш 12 млн доларів.