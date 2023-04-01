Вчені у Японії виявили рибу, яка плаває на максмимальній глибині

Деталі

Вчені виявили унікальний вид риб, що плаває на надзвичайно низькій глибині в океані. Цей вид риб називається риби-равлики з роду Pseudoliparis, які можуть плавати на глибині 8336 метрів.

Відео, на якому продемонстровані ці риби, було зафіксовано автономним "посадковим модулем", який скинули у жолоб Ідзу-Огасавара, що на півдні Японії.

Доповнення

До цього, 10 років тому, вчений з Університету Західної Австралії зробив прогноз, що живих риб можна буде знайти на глибині від 8200 до 8400 метрів.

Хоча наразі цей вид риб ще не вдалося спіймати для повного визначення його видового походження, проте дослідникам вже вдалось спіймати кілька рибин, які знаходились трохи вище, на глибині 8022 метрів.