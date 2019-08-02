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Вбивство кримінального авторитета у Запоріжжі: двох підозрюваних оголошено в розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У скоєнні вбивства кримінального авторитета на прізвисько "Петрик" підозрюють двох мешканців Запоріжжя. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.

Вбивство було скоєне вчора, 1 серпня, у Запоріжжі. Вбитий, відомий у певних колах як "Петрик" (1961 року народження), раніше займався оборудками, пов’язаними з відвалами промислового виробництва.

Відомо, що злочинці вбили чоловіка у дворі приватного будинку, в якому він мешкав. Вбивця завдав жертві численні удари ножем, від чого той помер на місці.

Наразі поліція встановила особи двох причетних до скоєння злочину. Це жителі Запоріжжя 1960 та 1991 років народження. Обох розшукують для затримання за підозрою у скоєнні вбивства.

Розслідування триває.

Нагадаємо, у 2013 році вбили відомого кримінального авторитета Діда Хасана на виході з ресторану в центрі Москви.

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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