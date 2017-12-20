Вартість Bitcoin впала більш ніж на 10% за добу

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Курс криптовалюти №1 "Bitcoin" знизився більш ніж на 10% за добу. Про це свідчать дані Coindesk, повідомляє УНН

Вартість криптовалюти 19 грудня становила 18,7 тисяч доларів США, тоді як на 05.00 20 грудня вона дорівнює 16,6 тисяч доларів США.

Слід зазначити, що 19 грудня грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) виступило із застереженням щодо ризиків, пов'язаних з інвестиціями у ICO та криптовалюту. У MAS нагадали, що криптовалюта не є законним платіжним засобом, не емітуються ніяким урядом і не підкріплені ніякими активами. Недавнє зростання курсів криптовалюта він пов'язує зі спекулятивною активністю. Раніше з подібною заявою виступав голова американського фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

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За даними порталу CoinMarketCap, після цієї заяви Bitcoin дешевшав на 3,35%, до 18,164 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта при цьому дешевшала на 6,42%, до 17,7 тисячі доларів, на GDAX - на 5,43%, до 18 тисяч доларів. А за даними порталу Coindesk, біткоіни дешевшав на 5,91%, до 17,84 тисячі доларів.

Капіталізація ринку криптовалюти, за даними CoinMarketCap, становить на даний момент 589,472 мільярда доларів. При цьому частка Bitcoin на даний момент приблизно 48,3% всього ринку криптовалюти, Ethereum - 12,65%, Bitcoin Cash - 6,54%.
Криптовалюта Ethereum дорожчала на 10,08%, до 845,18 долара, Bitcoin Cash - на 17,97%, до 2,58 тисячі доларів, Ripple - піднімався в ціні на 6,74%, до 81,1 цента, згідно з даними CoinMarketCap.

Нагадаємо, курс криптовалюти №1 17 грудня побив власний рекорд, переваливши за позначку в 20 тисяч доларів США.

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