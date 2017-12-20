Вартість Bitcoin впала більш ніж на 10% за добу

Вартість криптовалюти 19 грудня становила 18,7 тисяч доларів США, тоді як на 05.00 20 грудня вона дорівнює 16,6 тисяч доларів США.

Слід зазначити, що 19 грудня грошово-кредитне управління Сінгапуру (MAS) виступило із застереженням щодо ризиків, пов'язаних з інвестиціями у ICO та криптовалюту. У MAS нагадали, що криптовалюта не є законним платіжним засобом, не емітуються ніяким урядом і не підкріплені ніякими активами. Недавнє зростання курсів криптовалюта він пов'язує зі спекулятивною активністю. Раніше з подібною заявою виступав голова американського фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

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За даними порталу CoinMarketCap, після цієї заяви Bitcoin дешевшав на 3,35%, до 18,164 тисячі доларів. На біржі Bitfinex криптовалюта при цьому дешевшала на 6,42%, до 17,7 тисячі доларів, на GDAX - на 5,43%, до 18 тисяч доларів. А за даними порталу Coindesk, біткоіни дешевшав на 5,91%, до 17,84 тисячі доларів.

Капіталізація ринку криптовалюти, за даними CoinMarketCap, становить на даний момент 589,472 мільярда доларів. При цьому частка Bitcoin на даний момент приблизно 48,3% всього ринку криптовалюти, Ethereum - 12,65%, Bitcoin Cash - 6,54%.

Криптовалюта Ethereum дорожчала на 10,08%, до 845,18 долара, Bitcoin Cash - на 17,97%, до 2,58 тисячі доларів, Ripple - піднімався в ціні на 6,74%, до 81,1 цента, згідно з даними CoinMarketCap.

Нагадаємо, курс криптовалюти №1 17 грудня побив власний рекорд, переваливши за позначку в 20 тисяч доларів США.