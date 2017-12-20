Стоимость Bitcoin упала более чем на 10% за сутки

Стоимость криптовалюты 19 декабря составила 18,7 тысяч долларов США, тогда как на 05.00 20 декабря она равна 16,6 тысяч долларов США.

19 декабря денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выступило с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты. В MAS напомнили, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов криптовалют он связывает со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

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По данным портала CoinMarketCap, после этого заявления Bitcoin дешевел на 3,35%, до 18,164 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом дешевела на 6,42%, до 17,7 тысячи долларов, на GDAX - на 5,43%, до 18 тысяч долларов. А по данным портала Coindesk, биткоины дешевел на 5,91%, до 17,84 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалюты, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 589,472 миллиарда долларов. При этом доля Bitcoin сейчас примерно 48,3% всего рынка криптовалюта, Ethereum - 12,65%, Bitcoin Cash - 6,54%.

Криптовалюта Ethereum дорожала на 10,08%, до 845,18 доллара, Bitcoin Cash - на 17,97%, до 2,58 тысячи долларов, Ripple - поднимался в цене на 6,74%, до 81,1 цента, согласно данным CoinMarketCap.

Напомним, курс криптовалюта №1 17 декабря побил собственный рекорд , перевалив за отметку в 20 тысяч долларов США.