Стоимость Bitcoin упала более чем на 10% за сутки

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 91343 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 100735 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101138 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 114506 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102694 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105509 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112417 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117195 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123005 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134677 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стоимость Bitcoin упала более чем на 10% за сутки

Стоимость Bitcoin упала более чем на 10% за сутки

Киев  •  УНН

 • 13781 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Курс криптовалюты №1 "Bitcoin" снизился более чем на 10% за сутки. Об этом свидетельствуют данные Coindesk, сообщает УНН.

Стоимость криптовалюты 19 декабря составила 18,7 тысяч долларов США, тогда как на 05.00 20 декабря она равна 16,6 тысяч долларов США.

19 декабря денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) выступило с предостережением о рисках, связанных с инвестициями в ICO и криптовалюты. В MAS напомнили, что криптовалюты не являются законным платежным средством, не эмитируются никаким правительством и не подкреплены никакими активами. Недавний рост курсов криптовалют он связывает со спекулятивной активностью. Ранее с подобным заявлением выступал председатель американского фондового регулятора SEC Джей Клейтон.

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По данным портала CoinMarketCap, после этого заявления Bitcoin дешевел на 3,35%, до 18,164 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта при этом дешевела на 6,42%, до 17,7 тысячи долларов, на GDAX - на 5,43%, до 18 тысяч долларов. А по данным портала Coindesk, биткоины дешевел на 5,91%, до 17,84 тысячи долларов.

Капитализация рынка криптовалюты, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 589,472 миллиарда долларов. При этом доля Bitcoin сейчас примерно 48,3% всего рынка криптовалюта, Ethereum - 12,65%, Bitcoin Cash - 6,54%.
Криптовалюта Ethereum дорожала на 10,08%, до 845,18 доллара, Bitcoin Cash - на 17,97%, до 2,58 тысячи долларов, Ripple - поднимался в цене на 6,74%, до 81,1 цента, согласно данным CoinMarketCap.

Напомним, курс криптовалюта №1 17 декабря побил собственный рекорд , перевалив за отметку в 20 тысяч долларов США.

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