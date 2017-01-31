Вартість бензину зросла в середньому на 24 коп. в преміум-мережах АЗС - моніторинг
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. За даними моніторингу цін на пальне на українських АЗК, станом на 31 січня, середня вартість бензину марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 26,35 грн за літр. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані моніторингу компанії WOG.
Так, середня ціна на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar становить 25,35 грн. А-95+ на зазначених АЗК коштує в середньому 27,51, а ДП — в середньому 23,46 грн за літр.
У той же час, середня вартість пального марки А-92 на таких АЗК, як Амік, TNK-BP та KLO становить 23,49 грн за літр, А-95 — 24,64 грн за літр, А-95+ — 25,99 грн за літр. Середня вартість ДП сягає 21,99 грн за літр.
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal, середня вартість пального марки А-92 становить 22,56 грн за літр, А-95 — 23,06, А-95+ — 23,58 грн за літр та ДП — 21,05 грн за літр.
Ціни на скраплений газ:
на таких АЗК, як WOG, ОККО, Shell, Parallel та Socar, середня вартість автомобільного газу становить 12,22 грн за літр;
на АЗС Амік, TNK-BP та KLO — 11,17 грн на літр;
на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP та Marshal — 11,35 грн на літр.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за прогнозами експертів, ціна дизельного палива буде більшою за вартість бензину.
При цьому, за словами Л.Косянчука, оператори ринку пального не зацікавлені у підвищенні цін на бензини. Від росту вартості пального – виграє лише держава.
Також нагадаємо, експерти Інституту споживчих екпертиз виявили АЗС, де продають дизель з домішками води. Йдеться, зокрема, про мережі ANP і AMIC.