Вакарчук відмовився від об'єднання своєї партії на виборах з "брендами"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Партія “Голос” на виборах до Верховної Ради не збирається об’єднуватись з жодними “політичними брендами”. Про це у відеозверненні сказав лідер партії Святослав Вакарчук, передає УНН.
“Тут дехто намагається нас без нас женити. Так от, щоб розставити всі крапки над "і", офіційно заявляю: партія "Голос“ не збирається об’єднуватись на виборах з жодними політичними брендами. Нас цікавлять люди, а не бренди”, — сказав Вакарчук.
Він заявив, що партія готова об’єднувати зусилля з усіма людьми, з якими розділяє принципи, ідеологічні засади і програму.
“Друге — скоро відбудеться з’їзд партії "Голос“. На ньому в порядку денному не буде пункту про об’єднання з іншими політичними силами. І третє — ми признаємо цінність багатьох реформ, зроблених до нас, і ми йдем в українську політику не руйнувати, а будувати. Але ми будемо руйнувати старі схеми, старі правила і стару політику. І будемо будувати політику нову”, — додав він.
Нагадаємо, про участь своєї партії у парламентських виборах Святослав Вакарчук оголосив 16 травня.