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В ЄС схвалили застосування пігулок Pfizer проти коронавірусу

В ЄС схвалили застосування пігулок Pfizer проти коронавірусу

Київ • УНН

 • 19844 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Європейське агентство лікарських засобів (EMA) дозволило використовувати препарат "Паксловід" (Paxlovid) американської фармацевтичної компанії Pfizer для лікування дорослих людей з високим ризиком тяжкого перебігу коронавірусу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу агентства.

Деталі

"Комітет EMA з лікарських засобів для людей рекомендував надати умовне реєстраційне підтвердження для перорального противірусного препарату Paxlovid, щоб лікувати COVID-19", — ідеться у повідомленні.

Зокрема,препарат схвалили для людей із високим ризиком виникнення тяжкої форми коронавірусу, яким не потрібен додатково кисень.

На думку ЕМА, лікування з використанням "Паксловід" значно знижує кількість госпіталізацій або смертей у пацієнтів, які мають щонайменше одне основне захворювання, що може спричинити тяжкий перебіг COVID-19.

За результатами дослідження, протягом місяця після лікування препаратом "Паксловід", яке тривало 5 днів, лише 0,8% (8 з 1 039) пацієнтів було госпіталізовано більше ніж на 24 години. Водночас частка госпіталізованих серед тих пацієнтів, яким давали плацебо, вища — 6,3% (66 з 1 046 людей).

Окрім того, у групі пацієнтів, які приймали пігулки проти коронавірусу, не було жодного летального випадку. У групі, яким давали отримували плацебо, померло 9 людей.

Як зазначили, результати дослідження стосуються варіанту коронавірусу "Дельта". Однак передбачають, що "Паксловід" також буде ефективним проти "Омікрону" та інших варіантів.

Нагадаємо

В Українї зареєстрували пігулки проти COVID-19 "Молнупіравір", від яких відмовилися деякі європейські країни.  

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