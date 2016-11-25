В.Янукович попросив український суд встановити "злочинців", які блокували СІЗО

“Я хотів би попросити вас, я звертаюся до Святошинського суду і до вас, Ваша честь, перш за все, щоб ви використали всі можливості українського законодавства і до понеділка ми зрозуміли, хто ці злочинців, які сьогодні заблокували рішення суду, щоб встановити істину у справі. Це кримінальна відповідальність тих людей, хто це зробив”, — наголосив він.