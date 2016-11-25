В.Янукович попросил украинский суд установить "преступников", которые блокировали СИЗО

"Я хотел бы попросить вас, я обращаюсь до Святошинского суда и до вас, Ваша честь, прежде всего, чтобы вы использовали все возможности украинского законодательства и до понедельника мы поняли, кто эти преступники, которые сегодня заблокировали решение суда, чтобы установить истину в деле. Это уголовная ответственность тех людей, кто это сделал ", - подчеркнул он.