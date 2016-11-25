В.Янукович попросил украинский суд установить "преступников", которые блокировали СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Экс-президент Украины Виктор Янукович по видеосвязи из Ростовского райсуда России попросил Святошинский райсуд Киева установить лиц, которые блокировали следственный изолятор, передает корреспондент УНН.
"Я хотел бы попросить вас, я обращаюсь до Святошинского суда и до вас, Ваша честь, прежде всего, чтобы вы использовали все возможности украинского законодательства и до понедельника мы поняли, кто эти преступники, которые сегодня заблокировали решение суда, чтобы установить истину в деле. Это уголовная ответственность тех людей, кто это сделал ", - подчеркнул он.