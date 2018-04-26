В Ужгороді чоловік на "євроблясі" збив двох дітей на переході
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 26 квітня. УНН. Сьогодні в Ужгороді на вулиці Минайській водій Audi на іноземній реєстрації збив на пішохідному переході двох дітей і намагався втекти з місця пригоди. Як повідомили УНН в Управлінні патрульної поліції Закарпатської області, до прибуття поліції водія затримали очевидці ДТП.
Водночас, за інформацією відділу комунікації поліції Закарпатської області, травмованих у результаті ДТП дітей 2006 та 2010 років народження каретою "швидкої" доставили до міської лікарні, де їм надали необхідну допомогу.
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"За кермом перебував мешканець с. Буштино Тячівського району. За результатами перевірки, водій був тверезим. Його авто наразі евакуйовано на арештмайданчик. Поліція встановлює всі обставини ДТП і визначає правову кваліфікацію інциденту", - повідомили УНН у відділі комунікації поліції Закарпатської області.
Також відомо, що здоров'ю постраждалих дітей нічого не загрожує.