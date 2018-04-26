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В Ужгороде мужчина на "евробляхе" сбил двух детей на переходе

Киев • УНН

 • 11140 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сегодня в Ужгороде на улице Минайской водитель Audi на иностранной регистрации сбил на пешеходном переходе двух детей и пытался скрыться с места происшествия. Как сообщили УНН в Управлении патрульной полиции Закарпатской области, до прибытия полиции водителя задержали очевидцы ДТП.

В Ужгороде мужчина на "евробляхе" сбил двух детей на переходе

В то же время, по информации отдела коммуникации полиции Закарпатской области, травмированных в результате ДТП детей 2006 и 2010 годов рождения каретой "скорой" доставили в городскую больницу, где им оказали необходимую помощь.

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"За рулем находился житель с. Буштино Тячевского района. По результатам проверки, водитель был трезв. Его авто пока эвакуировали на штрафплощадку. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП и определяет правовую квалификацию инцидента", - сообщили УНН в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

Также известно, что здоровью пострадавших детей ничего не угрожает.

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