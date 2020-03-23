В уряді запевнили, що на час карантину людей не штрафуватимуть за несплату комуналки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. На період карантину українцям не будуть нараховувати пеню або штрафи за несплату комунальних послуг. Про це під час брифінгу сказала міністр соціальної політики України Марина Лазебна, передає кореспондент УНН.
“Якщо виникне заборгованість по сплаті ЖКП, ніякі штрафні санкції, ніяка пеня не буде нарахована. Не буде припинена жодна послуга із ЖКП. Ми це гарантуємо”, - сказала Лазебна.
Також вона зазначила, що Мінсоцполітики посилює соціальний захист громадян, які в період карантину втратять свою роботу.
“Ми для них спростимо порядок надання субсидій. Це також буде в цьому рішенні, яке ми плануємо винести на середу, на засідання Кабміну”, - додала міністр.
Нагадаємо, за інформацією Мінсоцполітики, сім’ї, які отримують субсидії, на період карантину, як очікується, отримають додаткову компенсацію обсягом близько 300 грн.