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В уряді розповіли, скільки боргів хочуть списати комунпідприємствам

В уряді розповіли, скільки боргів хочуть списати комунпідприємствам

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. У рамках реструктуризації боргів комунальним підприємствам планується реструктуризувати 8,7 млрд грн заборгованості і списати ще 6 млрд грн. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.

"Закон №1730 (Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії - ред.) відкриває шлях до практично погашення заборгованості в 14,7 млрд грн", - повідомив він.

"І сьогодні, рухаючись по реструктуризації, ми маємо можливість 8,7 млрд грн реструктуризувати на п'ять років і завдяки виконанню графіків реструктуризації списати з комунунальних підприємств 6 млрд грн боргів, які були нараховані, але відповідного джерела погашення цього напрямку у підприємств не було", - додав Г.Зубко.

Як зазначається в оприлюдненій під час засідання парламенту інформації, на включення до реєстру для реструктуризації заборгованості підприємств подано 224 заявки, з яких 185 включено до реєстру, 32 - на розгляді, 7 - в процесі включення. Саме сума заборгованості підприємств, внесених в реєстр, становить 14,7 млрд грн.

Нагадаємо, Г.Зубко розповів, коли Україна отримає 100 млн євро на Фонд енергоефективності.

 

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