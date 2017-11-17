В правительстве рассказали, сколько долгов хотят списать коммунпредприятиям

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82384 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87729 просмотра

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. В рамках реструктуризации долгов коммунальным предприятиям планируется реструктуризировать 8,7 млрд грн задолженности и списать еще 6 млрд грн. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН.

"Закон №1730 (О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители - ред.) открывает путь к практически погашению задолженности в 14,7 млрд грн", - сообщил он.

"И сегодня, двигаясь по реструктуризации, мы имеем возможность 8,7 млрд грн реструктуризировать на пять лет и благодаря выполнению графиков реструктуризации списать с комунунальних предприятий 6 млрд грн долгов, которые были начислены, но соответствующего источника погашения этого направления у предприятий не было", - добавил Г.Зубко.

Как отмечается в обнародованной во время заседания парламента информации, на включение в реестр для реструктуризации задолженности предприятий подано 224 заявки, из которых 185 включены в реестр, 32 - на рассмотрении, 7 - в процессе включения. Именно сумма задолженности предприятий, внесенных в реестр, составляет 14,7 млрд грн.

Напомним, Г.Зубко рассказал, когда Украина получит 100 млн евро на Фонд энергоэффективности.

 

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