В правительстве рассказали, сколько долгов хотят списать коммунпредприятиям

"Закон №1730 (О мерах, направленных на урегулирование задолженности теплоснабжающих и теплогенерирующих организаций и предприятий централизованного водоснабжения и водоотведения за потребленные энергоносители - ред.) открывает путь к практически погашению задолженности в 14,7 млрд грн", - сообщил он.

"И сегодня, двигаясь по реструктуризации, мы имеем возможность 8,7 млрд грн реструктуризировать на пять лет и благодаря выполнению графиков реструктуризации списать с комунунальних предприятий 6 млрд грн долгов, которые были начислены, но соответствующего источника погашения этого направления у предприятий не было", - добавил Г.Зубко.

Как отмечается в обнародованной во время заседания парламента информации, на включение в реестр для реструктуризации задолженности предприятий подано 224 заявки, из которых 185 включены в реестр, 32 - на рассмотрении, 7 - в процессе включения. Именно сумма задолженности предприятий, внесенных в реестр, составляет 14,7 млрд грн.

Напомним, Г.Зубко рассказал, когда Украина получит 100 млн евро на Фонд энергоэффективности.