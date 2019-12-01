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В уряді розповіли про рішення проблеми з водопостачанням на Донбасі

В уряді розповіли про рішення проблеми з водопостачанням на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Україна має технології, здатні вирішити проблему водопостачання в проблемних регіонах, зокрема, Донбасу. Про це заявила в інтерв’ю “Радіо Свобода” міністр розвитку громад і територій Альона Бабак, пише УНН.

“В Україні є технології, і вони відпрацьовані вже на Алчевську, по очистці шахтних вод. І сьогодні представники університету імені Сікорського разом з представниками бізнесу готують цю пропозицію по використанню технології очистки шахтних вод, зокрема для Торецька. Я не кажу, що це єдина технологія, яка можлива”, — сказала Бабак.

Вона додала, що “насправді Донецька, Луганська, Херсонська області мають проблему не лише відсутності води, але якщо вода навіть є, вона має дуже високий вміст солі”.

“Тому необхідно використовувати методики опріснення та методики очищення води... Ці проєкти не дуже дорогі. Я бачила, що близько 300 тисяч гривень, тобто це не „великі“ проєкти”, — відзначила міністр.

Як повідомляв УНН, починаючи з 5 листопада, через ремонт було зупинено Донецьку фільтрувальну станцію — КП “Вода Донбасу”, внаслідок чого тимчасово було припинено водопостачання міста Авдіївка, селища Верхньоторецьке і села Василівка.

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