В уряді пояснили нюанси оформлення субсидій розлученими

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Якщо у розлученого подружжя немає неповнолітніх дітей, то відображати “колишніх”, які проживають окремо, у декларації не потрібно. Якщо ж діти є, то в декларації треба відобразити маму чи тата та подати заяву, щоб доходи того з батьків, який не живе з дитиною, не плюсувалися, передає УНН з посиланням на TEPLO.GOV.UA.

“Якщо подружжя розлучене і немає неповнолітніх дітей, то ні чоловік, ні дружина не повинні відображати в декларації своїх „колишніх“, які зареєстровані і проживають окремо. Однак, якщо сім’я розлучена, але є неповнолітні діти, в декларації потрібно відобразити маму чи тата дитини (в залежності від того з ким проживає дитина)”, — йдеться у повідомленні.

Після цього, особа має звернутись до Комісії з питань призначення житлових субсидій із заявою, щоб доходи того з батьків, який не зареєстрований та не проживає разом з дитиною, не включалися до сукупного доходу домогосподарства. Разом із заявою необхідно надати також документ (довідка з ЖЕКу, сільської/селищної ради), що дитина проживає із заявником.

Нагадаємо, в уряді розвіяли один з міфів про субсидії, який стверджує, що у субсидії відмовляють одномоментно особам, які перебували за кордоном більш ніж 60 днів. По-перше, “усна” відмова є незаконною, а усі звернення українців мають розглядатись у письмовому порядку, а по-друге, у субсидії не можуть відмовити через перебування за кордоном якщо: особа отримує в Україні якісь офіційні доходи, перебуває на лікуванні, навчанні чи у відрядженні, декларує в Україні доходи і сплачує ЄСВ.

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