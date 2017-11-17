В уряді не відмовилися від ідеї монетизації субсидій українцям

"Дуже важливе рішення уряду про перший етап монетизації субсидій... Ми відходимо від клірингових розрахунків між постачальним підприємством, "Натофгазом" і держбюджетом... Цей крок дає не тільки можливість прибрати касові розрахунки і отримати підприємствам живі кошти, дає можливість запустити ринок енергії, як газу, так і електроенергії", - зазначив він.

Він пояснив, що це стає можливим, адже рішення уряду стосується як водопостачальних, так і теплогенеруючих підприємств.

"Для нас це дуже важливий перший крок, тому що наступним кроком ми бачимо монетизацію на рівні домогосподарств. Це те питання, яке нам дозволить вирішити першочергову проблему. Та кількість субсидій, які щорічно витрачає держава, а це практично в цьому році буде на рівні 70 млрд, дасть можливість частину зекономлених субсидій направити як інвестиції в енергоефективінсть, не втрачати щорічно кошти, а повертати їх в модернізацію, в енергоефективні заходи для наших мешканців", - додав Г.Зубко.

Нагадаємо, в уряді розповіли, скільки боргів хочуть списати комунпідприємствам.