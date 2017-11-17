В уряді не відмовилися від ідеї монетизації субсидій українцям
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Наступним кроком після переведення розрахунку з комунальними підприємствами на "живі гроші" в уряді бачать монетизацію субсидій безпосередньо для українських родин. Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді розповів віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, передає УНН.
"Дуже важливе рішення уряду про перший етап монетизації субсидій... Ми відходимо від клірингових розрахунків між постачальним підприємством, "Натофгазом" і держбюджетом... Цей крок дає не тільки можливість прибрати касові розрахунки і отримати підприємствам живі кошти, дає можливість запустити ринок енергії, як газу, так і електроенергії", - зазначив він.
Він пояснив, що це стає можливим, адже рішення уряду стосується як водопостачальних, так і теплогенеруючих підприємств.
"Для нас це дуже важливий перший крок, тому що наступним кроком ми бачимо монетизацію на рівні домогосподарств. Це те питання, яке нам дозволить вирішити першочергову проблему. Та кількість субсидій, які щорічно витрачає держава, а це практично в цьому році буде на рівні 70 млрд, дасть можливість частину зекономлених субсидій направити як інвестиції в енергоефективінсть, не втрачати щорічно кошти, а повертати їх в модернізацію, в енергоефективні заходи для наших мешканців", - додав Г.Зубко.
Нагадаємо, в уряді розповіли, скільки боргів хочуть списати комунпідприємствам.