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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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14:39 • 63134 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 82268 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 87630 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

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В правительстве не отказались от идеи монетизации субсидий украинцам

В правительстве не отказались от идеи монетизации субсидий украинцам

Киев  •  УНН

 • 14391 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. Следующим шагом после перевода расчета с коммунальными предприятиями на "живые деньги" в правительстве видят монетизацию субсидий непосредственно для украинских семей. Об этом во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде рассказал вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко, передает УНН.

"Очень важное решение правительства о первом этапе монетизации субсидий... Мы отходим от клиринговых расчетов между снабжающим предприятием, "Натофгазом" и госбюджетом... Этот шаг дает не только возможность убрать кассовые расчеты и получить предприятиям живые деньги, дает возможность запустить рынок энергии как газа, так и электроэнергии", - отметил он.

Он пояснил, что это становится возможным, ведь решение правительства касается как водоснабжающих, так и теплогенерирующих предприятий.

"Для нас это очень важный первый шаг, потому что следующим шагом мы видим монетизацию на уровне домохозяйств. Это тот вопрос, который нам позволит решить первоочередную проблему. Но количество субсидий, которые ежегодно тратит государство, а это практически в этом году будет на уровне 70 млрд, даст возможность часть сэкономленных субсидий направить в качестве инвестиций в энергоэфективность, не терять ежегодно средства, а возвращать их в модернизацию, в энергоэффективные мероприятия для наших жителей", - добавил Г.Зубко.

Напомним, в правительстве рассказали, сколько долгов хотят списать коммунпредприятиям.

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