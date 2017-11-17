В правительстве не отказались от идеи монетизации субсидий украинцам

"Очень важное решение правительства о первом этапе монетизации субсидий... Мы отходим от клиринговых расчетов между снабжающим предприятием, "Натофгазом" и госбюджетом... Этот шаг дает не только возможность убрать кассовые расчеты и получить предприятиям живые деньги, дает возможность запустить рынок энергии как газа, так и электроэнергии", - отметил он.

Он пояснил, что это становится возможным, ведь решение правительства касается как водоснабжающих, так и теплогенерирующих предприятий.

"Для нас это очень важный первый шаг, потому что следующим шагом мы видим монетизацию на уровне домохозяйств. Это тот вопрос, который нам позволит решить первоочередную проблему. Но количество субсидий, которые ежегодно тратит государство, а это практически в этом году будет на уровне 70 млрд, даст возможность часть сэкономленных субсидий направить в качестве инвестиций в энергоэфективность, не терять ежегодно средства, а возвращать их в модернизацию, в энергоэффективные мероприятия для наших жителей", - добавил Г.Зубко.

Напомним, в правительстве рассказали, сколько долгов хотят списать коммунпредприятиям.