В українських школах годують продуктами без сертифікату якості - експерт

Він зазначив, що останні кілька років українці живуть в умовах постійного ризику для життя і здоров'я.

"Раніше держава, як у всіх країнах Європи, проводила вибірки продуктів харчування і в магазинах, і на ринках. Все перевірялося, і було розуміння того, яку якість виробляє кожен виробник. І якщо його продукція не збігалася із заявленими в сертифікаті даними - контролери приходили на підприємство і накладали штрафи. Сьогодні ж, у нас виробник виробляє те, що він хоче. Мораторій на перевірки і недореформованість системи захисту прав споживача у цьому винна", - пояснив він.

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Дорошенко додав, що не менш актуальним є питання про якість продуктів харчування, що поставляються в школи і дитячі садки.

"Сьогодні підприємець не зобов'язаний отримувати сертифікат (якості - ред.). Наявність даного документа - на розсуд виробника. Якщо йдеться про постачання в торговельні мережі - вони, як правило, запитують сертифікат. А якщо ви свою продукцію продаєте по маленьким магазинам, або поставляєте її в дитячі садки або школи - ви можете сертифікат взагалі не надавати. Тому, тільки один Господь Бог знає, що міститься в таких продуктах харчування", - сказав він.

Експерт додав, що в Україні повинна бути посилена відповідальність за порушення в сфері безпеки харчових продуктів.

Нагадаємо, нардеп Тригубенко завив про те, що Кабмін повинен скасувати мораторій на перевірки постачальників продуктів харчування в дитячі навчальні заклади.