В украинских школах кормят продуктами без сертификата качества - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинский потребитель не защищен государством от недобросовестных предпринимателей. Об этом в комментарии УНН заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Он отметил, что последние несколько лет украинцы живут в условиях постоянного риска для жизни и здоровья.
"Ранее государство, как во всех странах Европы, проводило выборки продуктов питания и в магазинах и на рынках. Все проверялось, и было понимание того, какое качество производит каждый производитель. И если его продукция не совпадала с заявленными в сертификате данными - контролеры приходили на предприятие и накладывали штрафы. Сегодня же, у нас производитель производит то, что он хочет. Мораторий на проверки и недореформированая система защиты прав потребителя тому виной", - объяснил он.
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Дорошенко добавил, что не менее актуальным является вопрос о качестве продуктов питания, поставляемых в школы и детские садики.
"Сегодня предприниматель не обязан получать сертификат (качества, - ред.). Наличие данного документа - на усмотрение производителя. Если речь идет о поставках в торговые сети - они, как правило, запрашивают сертификат. А если вы свою продукцию продаете по маленьким магазинам, или поставляете ее в детские садики или школы - вы можете сертификат вообще не предоставлять. Поэтому, только один Господь Бог знает, что содержится в таких продуктах питания", - сказал он.
Эксперт добавил, что в Украине должна быть усилена ответственность за нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов.
Напомним, нардеп Тригубенко завил о том, что Кабмин должен отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения.