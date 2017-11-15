В украинских школах кормят продуктами без сертификата качества - эксперт

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КИЕВ. 14 ноября. УНН. Украинский потребитель не защищен государством от недобросовестных предпринимателей. Об этом в комментарии УНН заявил директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Он отметил, что последние несколько лет украинцы живут в условиях постоянного риска для жизни и здоровья.

"Ранее государство, как во всех странах Европы, проводило выборки продуктов питания и в магазинах и на рынках. Все проверялось, и было понимание того, какое качество производит каждый производитель. И если его продукция не совпадала с заявленными в сертификате данными - контролеры приходили на предприятие и накладывали штрафы. Сегодня же, у нас производитель производит то, что он хочет. Мораторий на проверки и недореформированая система защиты прав потребителя тому виной", - объяснил он.

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Дорошенко добавил, что не менее актуальным является вопрос о качестве продуктов питания, поставляемых в школы и детские садики.

"Сегодня предприниматель не обязан получать сертификат (качества, - ред.). Наличие данного документа - на усмотрение производителя. Если речь идет о поставках в торговые сети - они, как правило, запрашивают сертификат. А если вы свою продукцию продаете по маленьким магазинам, или поставляете ее в детские садики или школы - вы можете сертификат вообще не предоставлять. Поэтому, только один Господь Бог знает, что содержится в таких продуктах питания", - сказал он.

Эксперт добавил, что в Украине должна быть усилена ответственность за нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов.

Напомним, нардеп Тригубенко завил о том, что Кабмин должен отменить мораторий на проверки поставщиков продуктов питания в детские учебные заведения. 

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