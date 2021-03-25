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В Україні зростає споживання крафтового алкоголю: експерт пояснив причини

В Україні зростає споживання крафтового алкоголю: експерт пояснив причини

Київ • УНН

 • 17986 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Тенденція останніх років на збільшення популярності крафтового алкоголю зберігає свої позиції. Свідченням цього є, наприклад, щорічний приріст споживання українцями першої крафтового горілки "Др.Жітнік" виробництва ЛГЗ Prime. Відомий київський бартендер Костянтин Бойко розповів УНН про причини стійкості тренду і про те, як довго він ще протримається в фаворитах.

Цитата

“Популярність крафту як росла, так і буде рости далі. Зараз всі гравці внутрішнього ринку після дозволу влади купувати і виробляти спирт самим, кинуть свої сили не тільки у виробництво крафтової горілки, але і будуть багато виробляти напоїв RTD (Ready to drink) — готових коктейлів. А крафтова горілка буде утримувати і посилювати свої позиції, головне, щоб продукт був якісний, і споживач від цього тільки виграє”, — упевнений Бойко.

Деталі

Експерт пояснює, що юридичного значення слова “крафтовий” в Україні поки немає, але термін має на увазі лімітоване виробництво унікального продукту за особливою рецептурою.

“Юридичного значення слова „крафтовий“ до сих пір в нашій законодавчій базі немає. Тому у нас під крафтом мається на увазі якесь лімітоване виробництво і якась ручна праця. Це використання особливої рецептури, якась настойка або унікальний продукт”, — зазначив Бойко.

Перспективи “крафту”

За його словами, розвиток крафтового напрямку у виробництві алкоголю є важливим етапом еволюції всієї галузі.

“Розвиток крафту — це величезний плюс для нашого ринку. Це як новий виток. І не варто забувати про те, що нашу українську горілку дуже люблять за кордоном і багато її купують. Можливо, з популяризацією крафтового алкоголю ще більше людей дізнаються про український якісний продукт”, — підкреслив Бойко.

У свою чергу на лікеро-горілчаному заводі Prime відзначають, що виробництво їхньої крафтового горілки "Др. Житник “відбувається в спеціально обладнаному крафтового цеху.

“Виробництво нашої крафтового лінійки горілки „Др.Житник“ засноване на авторських рецептах Клима Житника — відомого чернігівського ботаніка 19 століття і автора унікальних трав’яних настоянок”, — також повідомили там.

Доповнення

Нагадаємо, експерт раніше пояснив, чому горілка стала культовим українським алкоголем. А дегустатор міцного алкоголю розвіяла міф, що вся горілка однакова на смак.

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