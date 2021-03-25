В Україні зростає споживання крафтового алкоголю: експерт пояснив причини

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“Популярність крафту як росла, так і буде рости далі. Зараз всі гравці внутрішнього ринку після дозволу влади купувати і виробляти спирт самим, кинуть свої сили не тільки у виробництво крафтової горілки, але і будуть багато виробляти напоїв RTD (Ready to drink) — готових коктейлів. А крафтова горілка буде утримувати і посилювати свої позиції, головне, щоб продукт був якісний, і споживач від цього тільки виграє”, — упевнений Бойко.

Деталі

Експерт пояснює, що юридичного значення слова “крафтовий” в Україні поки немає, але термін має на увазі лімітоване виробництво унікального продукту за особливою рецептурою.

“Юридичного значення слова „крафтовий“ до сих пір в нашій законодавчій базі немає. Тому у нас під крафтом мається на увазі якесь лімітоване виробництво і якась ручна праця. Це використання особливої рецептури, якась настойка або унікальний продукт”, — зазначив Бойко.

Перспективи “крафту”

За його словами, розвиток крафтового напрямку у виробництві алкоголю є важливим етапом еволюції всієї галузі.

“Розвиток крафту — це величезний плюс для нашого ринку. Це як новий виток. І не варто забувати про те, що нашу українську горілку дуже люблять за кордоном і багато її купують. Можливо, з популяризацією крафтового алкоголю ще більше людей дізнаються про український якісний продукт”, — підкреслив Бойко.

У свою чергу на лікеро-горілчаному заводі Prime відзначають, що виробництво їхньої крафтового горілки "Др. Житник “відбувається в спеціально обладнаному крафтового цеху.

“Виробництво нашої крафтового лінійки горілки „Др.Житник“ засноване на авторських рецептах Клима Житника — відомого чернігівського ботаніка 19 століття і автора унікальних трав’яних настоянок”, — також повідомили там.

Доповнення

Нагадаємо, експерт раніше пояснив, чому горілка стала культовим українським алкоголем. А дегустатор міцного алкоголю розвіяла міф, що вся горілка однакова на смак.