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В Україні вперше пацієнтам будуть безкоштовно доступні ліки проти спінальної м'язової атрофії

В Україні вперше пацієнтам будуть безкоштовно доступні ліки проти спінальної м'язової атрофії

Київ • УНН

 • 1242792 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. Вперше в Україні пацієнтам будуть безоплатно доступні ліки проти спінальної м'язової атрофії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Урядовий портал.

Цитата

«Сьогодні на засіданні Уряду було підтримано пропозицію Міністерства охорони здоров’я України здійснити закупівлі 9 лікарських засобів за договорами керованого доступу, 8 з них закуповувалось централізовано раніше, 1 – буде закуплено вперше», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що договір керованого доступу (ДКД) – це механізм закупівлі оригінальних (інноваційних) лікарських засобів за результатами прямих та конфіденційних перемовин між замовником і фармацевтичним виробником. Перемовини відбуваються за результатами розгляду матеріалів оцінки медичних технологій, які містять дані про показники клінічної та економічної ефективності лікарських засобів.

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Через те, що оригінальні (інноваційні) лікарські засоби виробляються лише одним виробником, інструмент конкурентних закупівель до них не може бути повною мірою ефективно використаний.

«Вперше в Україні, завдяки використанню інструменту (ДКД), який дозволяє зберегти конфіденційною ціну, вдалося централізовано закупити препарат «Еврісді» («Рисдиплам») для лікування дітей, хворих на спінальну м’язову атрофію (СМА). Ліки будуть надаватися пацієнтам безоплатно», - зазначається в повідомленні.

СМА – це рідкісна нервово-м’язова хвороба, яка призводить до атрофії кінцівок та смерті. «Рисдиплам» – єдиний лікарський засіб проти спінальної м’язової атрофії, яким можна самостійно лікуватися вдома, адже його слід приймати орально.

«Затвердивши сьогодні перелік лікарських засобів, що закуповуються за договорами керованого доступу, Кабінет Міністрів фіналізував величезну роботу, проведену Міністерством охорони здоров’я та Медзакупівлями України. Позитивні переговори з компанією “Roche” щодо закупівлі “Рисдипламу” для лікування пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією – це справжній прорив для вільної і незалежної України, яка турбується про своїх громадян!», – підкреслив Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Повідомляється, що препарат стане доступний для пацієнтів зі спінальною м’язовою атрофією першого типу в 2023 році.

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«Зазначений лікарський засіб отримуватимуть пацієнти зі СМА, які відповідатимуть критеріям включення до програми (вік, тип хвороби тощо), в тому числі ті, яким буде поставлено діагноз за результатами програми розширеного неонатального скринінгу. Детальні умови отримання пацієнтами цього лікарського засобу буде повідомлено згодом», - йдеться в повідомленні.

Також, за результатами укладання договорів керованого доступу з компаніями «Sanofi», «BioMarin», «Takeda» щодо лікарських засобів, які раніше вже закуповувались централізовано, вдасться заощадити лише в 2022 році близько 10 млн доларів США (за перерахунку на валютну ціну 2021 року) та близько 100 млн грн (за використання гривневих цін 2021 року). Лікарські засоби, що закуповуються за ДКД, використовуються для лікування проти рідкісних (орфанних) захворювань, наприклад, хвороби Гоше, мукополісахаридозів, гемофілії та ін.

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