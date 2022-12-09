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В Украине впервые пациентам будут бесплатно доступны лекарства против спинальной мышечной атрофии

В Украине впервые пациентам будут бесплатно доступны лекарства против спинальной мышечной атрофии

Киев • УНН

 • 1242792 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Впервые в Украине пациентам будут бесплатно доступны лекарства против спинальной мышечной атрофии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«Сегодня на заседании Правительства было поддержано предложение Министерства здравоохранения Украины осуществить закупки 9 лекарственных средств по договорам управляемого доступа, 8 из них закупалось централизованно ранее, 1 – будет закуплено впервые», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что договор управляемого доступа (ДУД) – это механизм закупки оригинальных (инновационных) лекарственных средств по результатам прямых и конфиденциальных переговоров между заказчиком и фармацевтическим изготовителем. Переговоры проходят по результатам рассмотрения материалов оценки медицинских технологий, содержащих данные о показателях клинической и экономической эффективности лекарственных средств.

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Из-за того, что оригинальные (инновационные) лекарственные средства производятся только одним изготовителем, инструмент конкурентных закупок к ним не может быть в полной мере эффективно использован.

«Впервые в Украине, благодаря использованию инструмента (ДУД), позволяющего сохранить конфиденциальную цену, удалось централизованно закупить препарат «Эврисди» («Рисдиплам») для лечения детей, больных спинальной мышечной атрофией (СМА). Лекарство будет предоставляться пациентам безвозмездно», - отмечается в сообщении.

СМА – это редкая нервно-мышечная болезнь, которая приводит к атрофии конечностей и смерти.

«Рисдиплам» – единственное лекарственное средство против спинальной мышечной атрофии, которым можно самостоятельно лечиться дома, ведь его следует принимать орально.

«Утвердив сегодня перечень лекарственных средств, закупаемых по договорам управляемого доступа, Кабинет Министров финализовал огромную работу, проведенную Министерством здравоохранения и Медзакупками Украины. Позитивные переговоры с компанией “Roche” по закупке “Рисдиплама” для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией – это настоящий прорыв для свободной и независимой Украины, которая беспокоится о своих гражданах!», – подчеркнул Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сообщается, что препарат станет доступен для пациентов со спинальной мышечной атрофией первого типа в 2023 году.

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«Указанное лекарственное средство будут получать пациенты со СМА, которые будут отвечать критериям включения в программу (возраст, тип болезни и т.п.), в том числе те, которым будет поставлен диагноз по результатам программы расширенного неонатального скрининга. Подробные условия получения пациентами этого лекарственного средства будут сообщены впоследствии», - говорится в сообщении.

Также, по результатам заключения договоров управляемого доступа с компаниями «Sanofi», «BioMarin», «Takeda» относительно лекарственных средств, которые ранее уже закупались централизованно, удастся сэкономить только в 2022 около 10 млн долларов США (при пересчете на валютную цену 2021 года) и около 100 млн грн (за использование гривневых цен 2021 года). Лекарственные средства, закупаемые по ДУД, используются для лечения против редких (орфанных) заболеваний, например болезни Гоше, мукополисахаридозов, гемофилии и т.д.

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