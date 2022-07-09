В Україні визначили основні засади відновлення та розвитку територій

Деталі

Законопроект, як вказано, враховує європейський підхід, зокрема і щодо визначення функціональних типів територій при плануванні їхнього розвитку.

Зокрема, запроваджується План відновлення та розвитку регіонів — комплексний документ для відбудови та розвитку регіонів та громад.

Його реалізація, як очікується, дозволить пришвидшити відновлення об’єктів ї інфраструктури, житлового та громадського призначення, а також забезпечить повернення в регіон людей, які змушені були покинути свої домівки.

Серед ключових змін:



запровадження трирівневої, ефективної та прозорої системи стратегічного планування: державна стратегія — регіональні стратегії — стратегії громад;



визначені чотири функціональні типи територій для відновлення та стимулювання розвитку регіонів:





території відновлення;

полюси економічного зростання;

території з особливими умовами для розвитку;

території сталого розвитку.



за агенціями регіонального розвитку закріплено статусу повноправних учасників формування та реалізації державної регіональної політики, розширений перелік їх співзасновників, а також надано право агенціям здійснювати платні послуги;



створення єдиної геоінформаційної системи, на основі якої в онлайн-режимі здійснюватимуть моніторинг та оцінку відновлення та розвитку кожної громади й регіону;



державний фонд регіонального розвитку визначений основним фінансовим інструментом реалізації державної регіональної політики, а фонд відновлення та розвитку — основним джерелом відбудови України.



Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що план відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.