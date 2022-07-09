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В Україні визначили основні засади відновлення та розвитку територій

В Україні визначили основні засади відновлення та розвитку територій

Київ • УНН

 • 141222 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект № 5323, який передбачає комплексне удосконалення державної регіональної політики та враховує виклики, які постали перед громадами та регіонами у зв’язку з військовою агресією російської федерації. Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій, передає УНН.

Деталі

Законопроект, як вказано, враховує європейський підхід, зокрема і щодо визначення функціональних типів територій при плануванні їхнього розвитку.

Зокрема, запроваджується План відновлення та розвитку регіонів — комплексний документ для відбудови та розвитку регіонів та громад.

Його реалізація, як очікується, дозволить пришвидшити відновлення об’єктів ї інфраструктури, житлового та громадського призначення, а також забезпечить повернення в регіон людей, які змушені були покинути свої домівки.

Серед ключових змін:

  • запровадження трирівневої, ефективної та прозорої системи стратегічного планування: державна стратегія — регіональні стратегії — стратегії громад;
  • визначені чотири функціональні типи територій для відновлення та стимулювання розвитку регіонів:
  • території відновлення;
  • полюси економічного зростання;
  • території з особливими умовами для розвитку;
  • території сталого розвитку.
  • за агенціями регіонального розвитку закріплено статусу повноправних учасників формування та реалізації державної регіональної політики, розширений перелік їх співзасновників, а також надано право агенціям здійснювати платні послуги;
  • створення єдиної геоінформаційної системи, на основі якої в онлайн-режимі здійснюватимуть моніторинг та оцінку відновлення та розвитку кожної громади й регіону;
  • державний фонд регіонального розвитку визначений основним фінансовим інструментом реалізації державної регіональної політики, а фонд відновлення та розвитку — основним джерелом відбудови України.

Доповнення

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що план відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.

Українські Національні Новини

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