В Україні визначили основні засади відновлення та розвитку територій
Київ • УНН
КИЇВ. 9 липня. УНН. Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект № 5323, який передбачає комплексне удосконалення державної регіональної політики та враховує виклики, які постали перед громадами та регіонами у зв’язку з військовою агресією російської федерації. Про це інформує Міністерство розвитку громад та територій, передає УНН.
Деталі
Законопроект, як вказано, враховує європейський підхід, зокрема і щодо визначення функціональних типів територій при плануванні їхнього розвитку.
Зокрема, запроваджується План відновлення та розвитку регіонів — комплексний документ для відбудови та розвитку регіонів та громад.
Його реалізація, як очікується, дозволить пришвидшити відновлення об’єктів ї інфраструктури, житлового та громадського призначення, а також забезпечить повернення в регіон людей, які змушені були покинути свої домівки.
Серед ключових змін:
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- запровадження трирівневої, ефективної та прозорої системи стратегічного планування: державна стратегія — регіональні стратегії — стратегії громад;
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- визначені чотири функціональні типи територій для відновлення та стимулювання розвитку регіонів:
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- території відновлення;
- полюси економічного зростання;
- території з особливими умовами для розвитку;
- території сталого розвитку.
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- за агенціями регіонального розвитку закріплено статусу повноправних учасників формування та реалізації державної регіональної політики, розширений перелік їх співзасновників, а також надано право агенціям здійснювати платні послуги;
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- створення єдиної геоінформаційної системи, на основі якої в онлайн-режимі здійснюватимуть моніторинг та оцінку відновлення та розвитку кожної громади й регіону;
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- державний фонд регіонального розвитку визначений основним фінансовим інструментом реалізації державної регіональної політики, а фонд відновлення та розвитку — основним джерелом відбудови України.
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Доповнення
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що план відновлення України внаслідок російської агресії вже зараз оцінюється у 750 млрд доларів.