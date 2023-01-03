В Україні в експерементальному режимі запускають систему обліку ліків "e-Stock"

Цитата

"В Україні запрацює в експериментальному режимі електронна система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock». Це вкрай важливе рішення", - зазначив Гетманцев.

Деталі

За словами депутата, система "e-Stock" допоможе пацієнтам отримувати інформацію про доступність необхідних їм ліків. Окрім цього, держава може краще планувати, фінансувати, розподіляти та при необхідності перерозподіляти ліки у ті заклади, де вони зараз більш потрібні.

Він зазначив, що на перехід з експериментального на звичайний режим роботи системи "e-Stock" відведено рік.

Нагадаємо

В Україні пацієнтам будуть безоплатно доступні ліки проти спінальної м'язової атрофії.