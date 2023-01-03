В Україні в експерементальному режимі запускають систему обліку ліків "e-Stock"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. В Україні в експериментальному режимі запускають електронну систему управління запасами лікарських засобів та медичних виробів "e-Stock". Про це пише УНН, посилаючись на сторінку голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Telegram.
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"В Україні запрацює в експериментальному режимі електронна система управління запасами лікарських засобів та медичних виробів «e-Stock». Це вкрай важливе рішення", - зазначив Гетманцев.
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За словами депутата, система "e-Stock" допоможе пацієнтам отримувати інформацію про доступність необхідних їм ліків. Окрім цього, держава може краще планувати, фінансувати, розподіляти та при необхідності перерозподіляти ліки у ті заклади, де вони зараз більш потрібні.
Він зазначив, що на перехід з експериментального на звичайний режим роботи системи "e-Stock" відведено рік.
Нагадаємо
В Україні пацієнтам будуть безоплатно доступні ліки проти спінальної м'язової атрофії.