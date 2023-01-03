В Украине в экспериментальном режиме запускают систему учета лекарств "e-Stock"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. В Украине в экспериментальном режиме запускают электронную систему управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий "e-Stock". Об этом пишет УНН, ссылаясь на страницу председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Telegram.
Цитата
"В Украине заработает в экспериментальном режиме электронная система управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий "e-Stock". Это крайне важное решение", - отметил Гетманцев.
Детали
По словам депутата, система "e-Stock" поможет пациентам получать информацию о доступности необходимых им лекарств. Кроме того, государство может лучше планировать, финансировать, распределять и при необходимости перераспределять лекарства в те учреждения, где они сейчас более нужны.
Он отметил, что на переход с экспериментального на обычный режим работы системы "e-Stock" отведен год.
Напомним
В Украине пациентам будут безвозмездно доступны лекарства против спинальной мышечной атрофии.