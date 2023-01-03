В Украине в экспериментальном режиме запускают систему учета лекарств "e-Stock"

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"В Украине заработает в экспериментальном режиме электронная система управления запасами лекарственных средств и медицинских изделий "e-Stock". Это крайне важное решение", - отметил Гетманцев.

Детали

По словам депутата, система "e-Stock" поможет пациентам получать информацию о доступности необходимых им лекарств. Кроме того, государство может лучше планировать, финансировать, распределять и при необходимости перераспределять лекарства в те учреждения, где они сейчас более нужны.

Он отметил, что на переход с экспериментального на обычный режим работы системы "e-Stock" отведен год.

Напомним

В Украине пациентам будут безвозмездно доступны лекарства против спинальной мышечной атрофии.