В Україні цього року можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні вже сього року можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку, відтак донора можна буде шукати серед 37 млн донорів світового реєстру. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МОЗ у Facebook.
“Уже цього року в Україні можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку”, — йдеться у повідомленні.
Таку постанову сьогодні ухвалив уряд. Вона затверджує порядок отримання та надання стовбурових клітин та обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації.
“Це рішення Уряду дасть можливість шукати донора кісткового мозку серед 37 млн донорів світового реєстру, що дозволить уже цього року почати неродинні трансплантації кісткового мозку в Україні”, — заявив Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець.
Серед іншого, Порядок визначає вимоги:
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- до підбору донорів чи донорських зразків;
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- до отримання та надання стовбурових клітин;
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- до обміну інформацією щодо наявних анатомічних матеріалів людини у вигляді стовбурових клітин, призначених для трансплантації, з метою забезпечення прав донорів і реципієнтів, захисту їхнього здоров’я та персональної інформації.
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