В Україні цього року можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку – МОЗ

КИЇВ. 25 березня. УНН. В Україні вже сього року можна буде проводити неродинну трансплантацію кісткового мозку, відтак донора можна буде шукати серед 37 млн донорів світового реєстру. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку МОЗ у Facebook.