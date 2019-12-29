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В Україні стартували перші місцеві вибори ще у 6 ОТГ

В Україні стартували перші місцеві вибори ще у 6 ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 грудня. УНН. Сьогодні, 29 грудня у 6 об’єднаних територіальних громадах (ОТГ) (3 сільських, 1 селищній, 2 міських ОТГ) у 4 областях України розпочались перші вибори депутатів сільських, селищної, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищного, міських голів. Про це повідомляє УНН із посиланням на повідомлення Центрвиборчкому.

“Голосування, яке розпочнеться о 8:00 і триватиме до 20:00, відбудеться на 55 виборчих дільницях”, — йдеться у повідомленні за 27 грудня.

Зокрема, ці вибори відбудуться у Дніпропетровській області (в 3 ОТГ), у Львівській області — (в 1 ОТГ), у Сумській області (в 1 ОТГ), у Чернівецькій області (в 1 ОТГ).

“Загалом, за попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 55,7 тисяч виборців”, — зазначили у повідомленні ЦВК.

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Додається, що для проведення зазначених виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 136 територіальних, одномандатних виборчих округів.

“Результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 3 січня 2020 року включно. Своєю чергою результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 8 січня 2020 року включно”, — повідомили у ЦВК.

Додається, що у вказаних виборах беруть участь 22 політичні партії, які подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах.

Довідково у ЦВК зазначили, що “протягом понад чотирьох попередніх років, з 25 жовтня 2015 року до 22 грудня 2019 року Центральною виборчою комісією було призначено перші місцеві вибори у 982 об’єднаних територіальних громадах. Відтак, після проведення виборів 29 грудня 2019 року загальна чисельність усіх разом взятих призначених перших виборів в ОТГ становитиме 988”.

Нагадаємо, 22 грудня відбулись перші місцеві вибори у 86 ОТГ (69 сільських, 16 селищних, 1 міської) у 21 області України, а додаткові місцеві вибори — у 33 ОТГ (20 сільських, 13 селищних) у 17 областях України.

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