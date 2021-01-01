В Україні стартувала кампанія декларування-2021
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. В Україні відсьогодні розпочинається щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал Національного агентства з питань запобігання корупції.
"1 січня 2021 року розпочинається щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що роз’яснення для заповнення декларації можна отримати, якщо звернутись до уповноважених осіб із питань запобігання корупції у НАЗК.
Нагадаємо, доступ до реєстру декларацій знову відкрили 31 грудня.