В Україні стартувала кампанія декларування-2021

"1 січня 2021 року розпочинається щорічна кампанія декларування, яка триватиме до 31 березня 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що роз’яснення для заповнення декларації можна отримати, якщо звернутись до уповноважених осіб із питань запобігання корупції у НАЗК.

Нагадаємо, доступ до реєстру декларацій знову відкрили 31 грудня.