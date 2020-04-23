В Україні спостерігається "провисання" вакцинації через пандемію - ЦГЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. В перші місяці 2020 року в Україні спостерігається сповільнення щодо охоплення обов’язковими щепленнями на тлі пандемії COVID-19. Про це сказав в.о. директора Державної установи “Центр громадського здоров’я МОЗ України” Ігор Кузін на online заході “Вакцинація для всіх: нові виклики та можливості”, передає УНН.
“Щодо охоплення обов’язковими щепленнями, то дійсно ми бачимо що по відношенню до 2018 року загальні показники по охопленню вакцинації в 2019 році були вищі. Однак вже за три місяці 2020 року ми бачимо певне сповільнення. Це пов’язано з тим що з тим що дуже велика частина лікарень наразі підключена як опорна. В декількох регіонах також відбулось певне скорочення медичних працівників, все ж пандемія дає при себе знати. І ми вже бачимо що у нас є певні провисання по охопленню вакцинації”, — сказав Кузін.
Нагадаємо, у кожній області по Україні МОЗ було визначено дві опорні бази, які готові приймати людей з підозрою на коронавірус у разі спалаху інфекції.