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В Украине наблюдается "провисание" вакцинации из-за пандемии - ЦОЗ

В Украине наблюдается "провисание" вакцинации из-за пандемии - ЦОЗ

Киев  •  УНН

 • 12363 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В первые месяцы 2020 году в Украине наблюдается замедление по охвату обязательными прививками на фоне пандемии COVID-19. Об этом сказал и.о. директора Государственного учреждения “Центр общественного здоровья МЗ Украины” Игорь Кузин на online мероприятии “Вакцинация для всех: новые вызовы и возможности”, передает УНН.

“Касательно охвата обязательными прививками, то действительно мы видим по отношению к 2018 году общие показатели по охвату вакцинации в 2019 году были выше. Однако уже через три месяца 2020 года мы видим определенное замедление. Это связано с тем, что с тем, что очень большая часть больниц пока подключена как опорная. В нескольких регионах также произошло определенное сокращение медицинских работников, все же пандемия дает при себе знать. И мы уже видим что у нас есть определенные провисания по охвату вакцинации”, — сказал Кузин.

Напомним, в каждой области по Украине Минздравом были определены две опорные базы, которые готовы принимать людей с подозрением на коронавирус в случае вспышки инфекции.

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