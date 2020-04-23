В Украине наблюдается "провисание" вакцинации из-за пандемии - ЦОЗ

“Касательно охвата обязательными прививками, то действительно мы видим по отношению к 2018 году общие показатели по охвату вакцинации в 2019 году были выше. Однако уже через три месяца 2020 года мы видим определенное замедление. Это связано с тем, что с тем, что очень большая часть больниц пока подключена как опорная. В нескольких регионах также произошло определенное сокращение медицинских работников, все же пандемия дает при себе знать. И мы уже видим что у нас есть определенные провисания по охвату вакцинации”, — сказал Кузин.

Напомним, в каждой области по Украине Минздравом были определены две опорные базы, которые готовы принимать людей с подозрением на коронавирус в случае вспышки инфекции.