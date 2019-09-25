В Україні сьогодні до 21 градуса тепла
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. В Україні у середу, 25 вересня, очікується погода переважно без опадів, на півночі та Лівобережжі вночі сильні заморозки. Повітря вдень прогріється місцями до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"25 вересня без опадів, лише на Прикарпатті та Закарпатті вдень дощ", - зазначили синоптики.
Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с.
Вночі на півночі країни та Лівобережжі сильні заморозки 0-5°, на решті території температура 1-6° тепла, на Закарпатті та у південній частині 7-11°; температура вдень 13-18° тепла, у західних областях та у південній частині 16-21°.
Нагадаємо, 26-27 вересня в Україні, крім сходу, невеликі та помірні дощі.