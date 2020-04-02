В Україні частка смертності від коронавірусу вдвічі нижча від світової - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. В Україні смертність від COVID-19 складає 2,5%, тоді як у світі від коронавірусу помирає 5% хворих. Про це повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Якщо подивитись по летальності - то ми в світі маємо 4 тис. 884 випадки летальних за добу. Летальність складає 5% світова. В Україні ми сьогодні маємо 2,5%. Для порівняння - в Італії 11%, в Іспанії - 9%. В Німеччині, наприклад, відсоток нижчий", - сказав Віктор Ляшко.
Нагадаємо, у МОЗ розповіли про деталі смертельних випадків від COVID-19 в Україні.