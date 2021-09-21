В Україні пропонують скасувати вихідні на 8 березня та 1 травня

Цитата

“Замість 11 святкових вихідних, які існують зараз, передбачається запровадити 9. Пропонується відмовитися від святкування на державному рівні як вихідних — 1 та 2 травня, а також 8 березня. Ці міжнародні дні були встановлені як масові свята та вихідні дні в Україні за перших років більшовицької влади, впроваджувалися на підтримку соціально-політичних рухів”, — йдеться в документі.

Деталі

Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує до громадського обговорення проект Закону України “Про свята, пам’ятні дати і скорботні дні” метою якого є визначення переліку державних та інших свят, пам’ятних дат і скорботних днів в Україні, які мають загальнодержавне значення, визначення їх категорій, порядку встановлення та особливостей відзначення.

Документ розробив Український інститут національної пам’яті.

Законопроектом пропонується скасувати перенесення вихідних, якщо державне свято, яке є неробочим днем, збігається з вихідним днем, вихідний день на наступний після державного свята день не переноситься. Однак перенесення вихідного дня пропонується залишити щодо деяких традиційних свят: Різдва Христового за юліанським календарем, Світлого Христового Воскресіння (Великодня) за юліанським календарем, Дня Святої Трійці за юліанським календарем, Різдва Христового за григоріанським календарем та Нового року

Наразі запропоновано сім категорій особливих дат в Україні:

• державне свято

• день жалоби

• міжнародний день

• пам’ятна дата

• скорботний день

• традиційне свято

• професійне свято

Доповнення

Голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович назвав нелогічним вихідний на честь Міжнародного жіночого дня.