В Україні прогнозується покращення економічної ситуації попри війну та великі виклики - NYT

Деталі

За оцінками Світового банку, обсяг економічного виробництва України цього року зросте приблизно на 3,5%, зумовлене збільшенням внутрішніх витрат і підкріплене іноземною фінансовою допомогою.

При цьому приватне споживання зросте на 5%. Видання пише, що у таких містах, як Київ і Дніпро, які знаходяться далеко від зони бойових дій, хоча і перебувають під загрозою російських повітряних атак, клієнти повертаються до ресторанів, що знову відкрилися, і відновлюють покупки.

Світовий банк зазначає, що загальний обсяг експорту України продовжить скорочуватися цього року, але наступного зросте на 15% і на 30% 2025 року, що є потенційним рятувальним кругом для економіки, якщо війна затягнеться.

Економісти кажуть, що знадобиться багато років, щоб економіка України повернулася до довоєнного рівня. Попереду стоять значні виклики: відновлення спустошених міст країни, державний дефіцит, який і надалі зростатиме в міру затягування війни, а також брак робочої сили, спричинений виїздом українців, які тікають від війни, та мобілізацією громадян працездатного віку.

Проте, за словами українських аналітиків і бізнесменів, після майже 20 місяців війни з'явилося відчуття стійкості та відносної стабільності, що підвищило довіру серед споживачів та інвесторів.

Цитата

«Економіка України адаптується до війни. Люди перейшли з режиму економії в ситуацію, коли вони почуваються більш розслабленими і починають витрачати більше», - сказала Олена Білан, головний економіст київського інвестиційного банку Dragon Capital.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Економіка Україна добре адаптується до умов війни, і буде зростати наступного року — МВФ