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В Украине прогнозируется улучшение экономической ситуации, несмотря на войну и большие вызовы - NYT

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Экономика Украины начинает восстанавливаться по мере адаптации к войне. Об этом говорится в репортаже The New York Times, пишет УНН.

В Украине прогнозируется улучшение экономической ситуации, несмотря на войну и большие вызовы - NYT

Детали

По оценкам Всемирного банка, объем экономического производства Украины в этом году вырастет примерно на 3,5%, обусловленное увеличением внутренних расходов и подкрепленное иностранной финансовой помощью.

При этом частное потребление вырастет на 5%. Издание пишет, что в таких городах, как Киев и Днепр, которые находятся далеко от зоны боевых действий, хотя и находятся под угрозой российских воздушных атак, клиенты возвращаются в вновь открывшиеся рестораны и возобновляют покупки.

Всемирный банк отмечает, что общий объем экспорта Украины продолжит сокращаться в этом году, но в следующем вырастет на 15% и на 30% в 2025 году, что является потенциальным спасательным кругом для экономики, если война затянется.

Экономисты говорят, что понадобится много лет, чтобы экономика Украины вернулась к довоенному уровню. Впереди стоят значительные вызовы: восстановление опустошенных городов страны, государственный дефицит, который будет продолжать расти по мере затягивания войны, а также нехватка рабочей силы, вызванная выездом украинцев, которые бегут от войны, и мобилизацией граждан трудоспособного возраста.

Однако, по словам украинских аналитиков и бизнесменов, после почти 20 месяцев войны появилось ощущение устойчивости и относительной стабильности, что повысило доверие среди потребителей и инвесторов.

Цитата

«Экономика Украины адаптируется к войне. Люди перешли из режима экономии в ситуацию, когда они чувствуют себя более расслабленными и начинают тратить больше», - сказала Елена Белан, главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital.

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