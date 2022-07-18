В Україні повертається доплата за інсуліни

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"З 15 липня 2022 року на 29 препаратів інсуліну повертається доплата. Відповідні зміни Уряд вніс у постанову №780 “Про внесення зміни до Порядку реімбурсації лікарських засобів”, - йдеться в повідомленні.

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Повідомляється, що як і до війни доплата складає 15% від роздрібної вартості препарату. Повністю безоплатними залишаються 47 препаратів.

"Ми повертаємося до попередніх умов та правил програми реімбурсації. Це допоможе забезпечити гарантований державою обсяг безоплатних медичних послуг для всіх українців і зберегти доступність інсулінів та інших препаратів за програмою "Доступні ліки", - інформують в НСЗУ.

В НСЗУ нагадали, що на початку війни Уряд скасував доплату на всі інсуліни.

"За цей час українці отримали безоплатний інсулін за майже півмільйоном електронних рецептів, за даними ЕСОЗ. А всього з березня Національна служба здоров’я відшкодувала аптекам за відпущені пацієнтам інсуліни майже 400 млн грн", - зазначається в повідомленні.