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В Украине возвращается доплата за инсулины

В Украине возвращается доплата за инсулины

Киев • УНН

 • 891166 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине с 15 июля на 29 препаратов инсулина возвращается доплата. Как и до войны, она составляет 15% от розничной стоимости препарата. Об этом сообщает НСЗУ, передает УНН.

Цитата

"С 15 июля 2022 года на 29 препаратов инсулина возвращается доплата. Соответствующие изменения Правительство внесло в постановление №780 “О внесении изменения в Порядок реимбурсации лекарственных средств”, - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что, как и до войны, доплата составляет 15% от розничной стоимости препарата. Полностью бесплатными остаются 47 препаратов.

"Мы возвращаемся к предварительным условиям и правилам программы реимбурсации. Это поможет обеспечить гарантированный государством объем безвозмездных медицинских услуг для всех украинцев и сохранить доступность инсулинов и других препаратов по программе "Доступные лекарства", - информируют в НСЗУ.

В НСЗУ напомнили, что в начале войны Правительство отменило доплату на все инсулины.

"За это время украинцы получили безвозмездный инсулин по полумиллиону электронных рецептов, по данным ЕСОЗ. А всего с марта Национальная служба здоровья возместила аптекам за отпущенные пациентам инсулины почти 400 млн грн", - отмечается в сообщении.

Украинские Национальные Новости

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