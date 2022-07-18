В Украине возвращается доплата за инсулины
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. В Украине с 15 июля на 29 препаратов инсулина возвращается доплата. Как и до войны, она составляет 15% от розничной стоимости препарата. Об этом сообщает НСЗУ, передает УНН.
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"С 15 июля 2022 года на 29 препаратов инсулина возвращается доплата. Соответствующие изменения Правительство внесло в постановление №780 “О внесении изменения в Порядок реимбурсации лекарственных средств”, - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что, как и до войны, доплата составляет 15% от розничной стоимости препарата. Полностью бесплатными остаются 47 препаратов.
"Мы возвращаемся к предварительным условиям и правилам программы реимбурсации. Это поможет обеспечить гарантированный государством объем безвозмездных медицинских услуг для всех украинцев и сохранить доступность инсулинов и других препаратов по программе "Доступные лекарства", - информируют в НСЗУ.
В НСЗУ напомнили, что в начале войны Правительство отменило доплату на все инсулины.
"За это время украинцы получили безвозмездный инсулин по полумиллиону электронных рецептов, по данным ЕСОЗ. А всего с марта Национальная служба здоровья возместила аптекам за отпущенные пациентам инсулины почти 400 млн грн", - отмечается в сообщении.