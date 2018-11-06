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В Україні подорожчали свинина, борошно і молоко

В Україні подорожчали свинина, борошно і молоко

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. З початку року в Україні сало подешевшало на 3,9%, свинина - подорожчала на 4,7%. Про це свідчать дані інфляційного барометру, передає УНН.

Так, станом на 6 листопада, вартість 1 кілограма сала становить 107,9 грн, 1 кілограма свинини - 104,4 грн.

Загалом, з початку року в Україні подорожчала низка соціальних продуктів харчування. Так, зросли ціни на борошно - на 20%, до 13,8 грн за кг, молоко подорожчало на 18% - до 24,1 грн за кг, рис — на 2,8% до 26,2 грн за кг, масло — на 10%, до 201 грн за кг.

Водночас, подешевшали крупи гречані — на 27%, - до 17,7 грн за кг, цукор — на 2,6%, до 15,7 грн за кг та яйця - на 5,4%, до 32,04 грн за десяток.

Нагадаємо, за оцінками експертів, ціни на свинину ростуть, у тому числі, через вірус АЧС. Хвороба призвела до значного скорочення поголів’я свиней в Україні, а також провокувала ріст показників імпорту свинини та сала з-за кордону.

В цілому, з початку року у різних регіонах країни було зафіксовано вже понад 123 випадки АЧС.

Зауважимо, за словами народного депутата Сергія Тригубенка, українцям слід готуватися до подальшого росту цін на м'ясо свині та сало, адже у питаннях протистояння АЧС наші контролюючі органи демонструють дуже низьку ефективність. 

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