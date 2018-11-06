В Украине подорожали свинина, мука и молоко
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. С начала года в Украине сало подешевело на 3,9%, свинина - подорожала на 4,7%. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра, передает УНН.
Так, по состоянию на 6 ноября, стоимость 1 килограмма сала составляет 107,9 грн, 1 килограмма свинины - 104,4 грн.
Всего с начала года в Украине подорожал ряд социальных продуктов питания. Так, выросли цены на муку - на 20%, до 13,8 грн за кг, молоко подорожало на 18% - до 24,1 грн за кг, рис - на 2,8% до 26,2 грн за кг, масло - на 10%, до 201 грн за кг.
В то же время, подешевели крупы гречневые - на 27% - до 17,7 грн за кг, сахар - на 2,6%, до 15,7 грн за кг и яйца - на 5,4%, до 32,04 грн за десяток .
Напомним, по оценкам экспертов, цены на свинину растут, в том числе, из-за вируса АЧС. Болезнь привела к значительному сокращению поголовья свиней в Украине, а также провоцировала рост показателей импорта свинины и сала из-за рубежа.
В целом, с начала года в разных регионах страны было зафиксировано уже более 123 случаев АЧС.
Отметим, по словам народного депутата Сергея Тригубенко, украинцам следует готовиться к дальнейшему росту цен на мясо свиньи и сало, ведь в вопросах противостояния АЧС наши контролирующие органы демонстрируют очень низкую эффективность.