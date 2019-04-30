В Україні оголосили штормове попередження
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. На середу, 1 травня, в Україні оголошено штормове попередження. Про це УНН повідомили в Українському Гідрометцентрі.
Так, 1 травня у більшості західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях значні дощі, у центральних, південних та східних областях грози. В окремих районах град та шквали 15-20 м/с (1 рівень небезпечності, жовтий). На Прикарпатті та в Карпатах очікуються сильні дощі (2 рівень небезпечності, помаранчевий).
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Також, за прогнозом синоптиків, у четвер, 2 травня, в Україні, у п'ятницю, 3 травня, у північних та західних областях пройдуть невеликі короткочасні дощі.
Як повідомляв УНН, погоду в Україні у середу, 1 травня, визначатиме циклон, який переміститься з Балкан, тож очікується дощова погода.