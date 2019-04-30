В Украине объявили штормовое предупреждение
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. На среду, 1 мая, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом УНН сообщили в Украинском гидрометцентре.
Так, 1 мая в большинстве западных, северных, Винницкой и Черкасской областях значительные дожди, в центральных, южных и восточных областях грозы. В отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый). На Прикарпатье и в Карпатах ожидаются сильные дожди (2 уровень опасности, оранжевый).
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Также, по прогнозу синоптиков, в четверг, 2 мая, в Украине, в пятницу, 3 мая, в северных и западных областях пройдут небольшие кратковременные дожди.
Как сообщал УНН, погоду в Украине в среду, 1 мая, будет определять циклон, который переместится с Балкан, поэтому ожидается дождливая погода.