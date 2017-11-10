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В Україні незаконно знаходиться понад 220 тисяч авто з іноземними номерами

В Україні незаконно знаходиться понад 220 тисяч авто з іноземними номерами

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Станом на 1 листопада в Україні незаконно знаходиться понад 226 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією. Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України, передає УНН.

“Станом на 1 листопада 2017 року на території України загалом перебуває понад 383,3 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну — майже 236,6 тисяч автомобілів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, за 10 місяців поточного року в Україну було ввезено 865 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

З них майже 681,6 тисяч авто ввезено у режимі “транзиту” та майже 183,4 тисяч автомобілів — у режимі “тимчасового ввезення”.

Так, із ввезених в режимі “транзиту” 100,8 тисяч авто, понад 67 тисяч перебувають на території України з порушенням терміну, а із понад 282,5 тисяч транспортних засобів, ввезених в режимі “тимчасового ввезення”, майже 169,5 тисяч — з порушенням терміну.

За даними ДФС до “ТОП-5 країн-членів ЄС”, з яких були завезені транспортні засоби станом на 1 листопада поточного року входять: Польща — 118 тисяч авто; Литва — 54,7 тисячі авто; Німеччина — 19,9 тисяч авто; Чехія —14,2 тисяч авто; Болгарія — 12,4 тисяч авто.

Водночас протягом січня-жовтня 2017 року митниками  було складено 17,9 тисяч протоколів про порушення митних правил при ввезенні автомобілів, за результатами яких порушникам нараховано 127,7 млн грн штрафів. Так, за ст. 470 (порушення термінів транзиту) Митного кодексу України складено 14 544 протоколи, за якими застосовано 84,8 млн грн штрафів. За ст.481 (порушення термінів тимчасового ввезення) Митного кодексу України — 3 356 протоколів із сумою штрафів на 42,9 млн гривень.

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