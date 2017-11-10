В Украине незаконно находится более 220 тысяч авто с иностранными номерами

"По состоянию на 1 ноября 2017 года на территории Украины в целом находится более 383,3 тыс. Транспортных средств с иностранной регистрацией. Из них с нарушением срока - почти 236 600 автомобилей ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, за 10 месяцев текущего года в Украину было ввезено 865 тысяч транспортных средств с иностранной регистрацией.

Из них почти 681,6 тысяч авто ввезено в режиме "транзита" и почти 183,4 тысяч автомобилей - в режиме "временного ввоза".

Так, из ввезенных в режиме "транзита" 100,8 тысяч авто, более 67 тысяч находятся на территории Украины с нарушением срока, а из более 282,5 тысяч транспортных средств, ввезенных в режиме "временного ввоза", почти 169,5 - с нарушением срока.

По данным ДФС в "ТОП-5 стран-членов ЕС", из которых были завезены транспортные средства по состоянию на 1 ноября текущего года входят: Польша - 118 тысяч авто; Литва - 54,7 тысячи авто; Германия - 19,9 тысяч авто; Чехия -14,2 тысяч авто; Болгария - 12,4 тысячи авто.

В то же время в январе-октябре 2017 года таможенниками был составлен 17,9 тысяч протоколов о нарушении таможенных правил при ввозе автомобилей, по результатам которых нарушителям начислено 127,7 млн грн штрафов. Так, по ст. 470 (нарушение сроков транзита) Таможенного кодекса Украины составлен 14 544 протокола, по которым применены 84,8 млн грн штрафов. По ст.481 (нарушение сроков временного ввоза) Таможенного кодекса Украины - 3356 протоколов с суммой штрафов на 42,9 млн гривен.