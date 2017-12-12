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В Україні найчастіше фальсифікують ліки, які рекламують - Чумак

В Україні найчастіше фальсифікують ліки, які рекламують - Чумак

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Фальсифікату серед лікарських засобів багато там, де або відшкодовують їх вартість пацієнту, або ж активно рекламують. Про це у коментарі УНН розповів керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

За його словами, реклама лікарського засобу провокує ріст попиту, а тому фальсифікувати такі препарати стає вигідним.

“Що стосується фальсифікату, то його багато середи тих лікарських засобів, які відшкодовують. Розповім на прикладі США: там діє велика кількість страхових компаній. Назви та кількість препаратів, які відшкодовують страховики, не є секретною інформацією. Припустимо, що відшкодування диклофенаку (протизапальний та жарознижуючий препарат, - ред.) йде в Америці умовно двом мільйонам людей. І зрозуміло, що попитом буде користуватися саме диклофенак, тому його вигідно фальсифікувати.

В Україні ж підробляють те, що рекламують. Хоча чинне законодавство і забороняє рекламу лікарських засобів, це мало кого хвилює. Візьмемо для прикладу препарат "мезим", який часто рекламують з екранів телевізорів. Він користується попитом, його вигідно підробляти. Такий товар завжди знайде свого покупця. Адже українці звикли лікувати і профілактувати себе самі", - сказав він.

З метою захисту від підроблених ліків, В.Чумак порадив українцям не займатися самолікуванням і не вірити рекламі.

"При перших проявах хвороби потрібно вимикати телевізор та іти до лікаря", - сказав він.

Експерт також додав, що негативний вплив на контроль за ринком ліків в Україні має дія мораторію на перевірки.

Як повідомляв УНН, у Державному експерному центрі МОЗ, за даними правоохоронців, фальсифікували 
реєстраційні досьє медпрепаратів. За цими фактами розслідується кримінальне провадження, і одному зі співробітників ДЕЦ вже вручено повідомлення про підозру.

Слідчі виявили низку системних порушень чинного законодавства з боку співробітників Центру.

Зокрема, чиновники ДЕЦ підозрюються в тому, що медпрепарати реєструвалися на основі завідомо неправдивих документів або й зовсім без повного реєстраційного досьє.

Додамо, що за даними ЗМІ, в справі про фальсифікацію проходить консалтингова компанія "Фармагейт", 
співпраця з якою підтвердила голова ДЕЦ Тетяна Думенко.

 

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