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В Украине чаще всего фальсифицируют лекарства, которые рекламируют - Чумак

В Украине чаще всего фальсифицируют лекарства, которые рекламируют - Чумак

Киев  •  УНН

 • 12581 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Фальсификата среди лекарственных средств много там, где либо возмещают их стоимость пациенту, или же активно рекламируют. Об этом в комментарии УНН рассказал руководитель Государственного фармакологического центра МЗ Виктор Чумак.

По его словам, реклама лекарственного средства провоцирует рост спроса, а потому фальсифицировать такие препараты становится выгодным.

"Что касается фальсификата, то его много среды тех лекарственных средств, которые возмещают. Расскажу на примере США: там действует большое количество страховых компаний. Названия и количество препаратов, которые возмещают страховщики, не является секретной информацией. Предположим, что возмещение диклофенака (противовоспалительный и жаропонижающий препарат, - ред.) идет в Америке условно двум миллионам человек. И понятно, что спрос будет пользоваться именно на диклофенак, поэтому его выгодно фальсифицировать.

В Украине же подделывают то, что рекламируют. Хотя действующее законодательство и запрещает рекламу лекарственных средств, это мало кого волнует. Возьмем для примера препарат "мезим", который часто рекламируют с экранов телевизоров. Он пользуется спросом, его выгодно подделывать. Такой товар всегда найдет своего покупателя. Ведь украинцы привыкли лечить и профилактировать себя сами", - сказал он.

С целью защиты от поддельных лекарств, Чумак посоветовал украинцам не заниматься самолечением и не верить рекламе.

"При первых проявлениях болезни нужно выключать телевизор и идти к врачу", - сказал он.

Эксперт также добавил, что негативное влияние на контроль за рынком лекарств в Украине имеет действие моратория на проверки.

Как сообщал УНН, в Государственном Экспертная центре МЗ, по данным правоохранителей, фальсифицировали
регистрационные досье медпрепаратов. По этим фактам расследуется уголовное производство, и одному из сотрудников ДЭЦ уже вручено уведомление о подозрении.

Следователи выявили ряд системных нарушений действующего законодательства со стороны сотрудников Центра.

В частности, чиновники ДЭЦ подозреваются в том, что медпрепараты регистрировались на основе заведомо ложных документов или вовсе без полного регистрационного досье.

Добавим, что по данным СМИ, в деле о фальсификации проходит консалтинговая компания "Фармагейт",
сотрудничество с которой подтвердила председатель ДЭЦ Татьяна Думенко.

 

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