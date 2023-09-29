В Україні наступного року планують збільшити мінімальну зарплату до 8 тис. гривень

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«Ми провели вже дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни. У березні 2024 року проведемо ще одну чергову індексацію. Наступного року також запланували збільшення мінімальної зарплати до 8 тис. грн», - розповів Шмигаль.

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Шмигаль повідомляв, що в Україні тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому планують збільшення бюджету на виплату субсидій.