В Україні наступного року планують збільшити мінімальну зарплату до 8 тис. гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. В Україні планують наступного року збільшення мінімальної заробітної плати до 8 тис. грн. Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
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«Ми провели вже дві індексації пенсійних виплат за час повномасштабної війни. У березні 2024 року проведемо ще одну чергову індексацію. Наступного року також запланували збільшення мінімальної зарплати до 8 тис. грн», - розповів Шмигаль.
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Шмигаль повідомляв, що в Україні тарифи на комунальні послуги до кінця опалювального сезону залишаються без змін. При цьому планують збільшення бюджету на виплату субсидій.